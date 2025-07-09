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В аэропорту Калуги во второй раз за несколько часов ввели ограничения на полеты

В аэропорту Калуги «Грабцево» вновь ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В аэропорту Калуги «Грабцево» вновь ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем телеграм-канале.

Представитель Росавиации уточнил, что ограничения ввели с целью обеспечения безопасности полетов.

Добавим, что это уже второе закрытие аэропорта за последние часы. До этого Росавиация сообщала о закрытии воздушной гавани в 22:55 вторника, 7 июля. Через полтора часа ограничения сняли.