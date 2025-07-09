Боевики ВСУ понесли большие потери в Поддубном в ДНР

«Сложности были, как и везде, зайти была сложность. Противник пытался огрызаться, то есть он вообще его не хотел покидать (Поддубное — ред.) ни в какую. Они (ВСУ — ред.) понесли большие потери в данном населенном пункте», — сообщил «Петля» РИА Новости.