В Швейцарии указали на главную ошибку Трампа в конфликте на Украине

«Проблема в том, что с самого начала в администрации Трампа не понимали или не хотели понимать, что Россия побеждает на поле боя. Это означает, что нужно прислушаться к тому, что они говорят. Но это никто не делает. Следствием этого стали многочисленные планы мира, которые полностью игнорируют позицию России», — процитировало слова Бо РИА Новости.