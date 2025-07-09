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В Швейцарии указали на главную ошибку Трампа в конфликте на Украине

Администрация Дональда Трампа на международных переговорах по урегулированию конфликта на Украине игнорирует реальные обстоятельства и не учитывает российскую позицию. Об этом заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо.

Военный подчеркнул, что пока Вашингтон и Киев не признают позицию РФ, мира не будет.

Администрация Дональда Трампа на международных переговорах по урегулированию конфликта на Украине игнорирует реальные обстоятельства и не учитывает российскую позицию. Об этом заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо.

«Проблема в том, что с самого начала в администрации Трампа не понимали или не хотели понимать, что Россия побеждает на поле боя. Это означает, что нужно прислушаться к тому, что они говорят. Но это никто не делает. Следствием этого стали многочисленные планы мира, которые полностью игнорируют позицию России», — процитировало слова Бо РИА Новости.

По словам бывшего советника НАТО, Москва четко обозначила свои требования к мирному урегулированию в специальном меморандуме, однако на Западе и на Украине никто не стал всерьез его изучать. Он также добавил, что Россия не заинтересована в заморозке конфликта на долгие годы, а рассчитывает на надежное и долговременное решение.

Как сообщало URA.RU, ранее президент США Дональд Трамп на закрытом заседании с лидерами НАТО заявил, что украинский кризис вышел из-под контроля и требует активных мер по урегулированию, однако не уточнил, какие шаги считает необходимыми. Также Трамп выражал надежду на возможность договоренности с Россией. В свою очередь, российский лидер Владимир Путин подчеркивал готовность РФ предлагать свои идеи для разрешения конфликта.

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