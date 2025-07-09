Хинштейн: В Курске при атаке на пляж погиб росгвардеец, спасавший людей

Также губернатор сообщил о семи пострадавших, в том числе пятилетнем мальчике. Пятеро, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Хинштейн назвал атаку на пляж, где отдыхали мирные жители с детьми, беспрецедентной по своей жестокости и выразил уверенность, что все причастные к этому получат по заслугам, написал губернатор в своем Telegram-канале.