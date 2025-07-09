Хинштейн: В Курске при атаке на пляж погиб росгвардеец, спасавший людей

Временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн сообщил о гибели сотрудника Росгвардии во время атаки на пляж в Курске. Об этом в среду, 9 июля, он написал в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, росгвардеец вместе с товарищем прибыл на пляж после сообщений об атаке беспилотника и начал эвакуировать людей, когда произошел второй взрыв, сотрудник Росгвардии погиб.
Хинштейн выразил соболезнования семье погибшего и пообещал представить его к государственной награде.
Также губернатор сообщил о семи пострадавших, в том числе пятилетнем мальчике. Пятеро, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Хинштейн назвал атаку на пляж, где отдыхали мирные жители с детьми, беспрецедентной по своей жестокости и выразил уверенность, что все причастные к этому получат по заслугам, написал губернатор в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что в результате атаки ВСУ на пляж «Городской» в Курске погибли три человека, шестеро получили ранения.
В этот же день дрон ВСУ ударил по частному дому в деревне Ходяковка Глушковского района Курской области, убив 61-летнего мирного жителя.
Глава региона ранее сообщил, что жертвами украинской армии с момента вторжения в Курскую область стали более чем 288 местных мирных жителей.