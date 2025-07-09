Министр транспорта Андрей Никитин находится в розыске СБУ

Как выяснило РИА Новости, Никитин был объявлен в розыск еще в 2024 году. В этом же году СБУ объявила в розыск и Романа Старовойта, который с мая прошлого года был министром транспорта РФ, до этого он занимал должность губернатора Курской области. 7 июля 2025 года был освобождён от должности министра транспорта, в тот же день стало известно, что его тело было найдено в Подмосковье.