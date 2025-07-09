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Министр транспорта Андрей Никитин находится в розыске СБУ

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Министр транспорта России Андрей Никитин находится в базе розыска службы безопасности Украины (СБУ), о чем свидетельствуют данные украинских органов власти, которые обнаружило РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Как выяснило РИА Новости, Никитин был объявлен в розыск еще в 2024 году. В этом же году СБУ объявила в розыск и Романа Старовойта, который с мая прошлого года был министром транспорта РФ, до этого он занимал должность губернатора Курской области. 7 июля 2025 года был освобождён от должности министра транспорта, в тот же день стало известно, что его тело было найдено в Подмосковье.

Согласно данным, Никитину вменяют статью о «финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти», «изменения границ территории или государственной границы Украины». Согласно уголовному кодексу Украины, максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до 10 лет. Также в данных указывается мера пресечения — заключение под стражу.

Также экс-министр транспорта Роман Старовойт, который, по версии СК, покончил с собой, находится в базе скандально известного украинского сайта «Миротворец» с сентября 2017 года якобы за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и участие в строительстве Керченского моста.

Никитин в базе «Миротворца» находится с февраля 2020 года якобы за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «сознательное нарушение государственной границы».

Андрею Никитину 45 лет, с февраля он занимал должность заместителя министра транспорта, до этого возглавлял Новгородскую область.

В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено на парковке в Одинцовском городском округе Подмосковья. Основная версия — самоубийство.

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