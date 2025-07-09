Силы ПВО сбили украинский дрон на подлете к Москве

По словам Собянина, инцидент произошел на подлете к городу — специалисты оперативно отреагировали на угрозу и сбили дрон. «ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москв», — написал мэр. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.