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Силы ПВО сбили украинский дрон на подлете к Москве

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) утром 9 июля ликвидировали беспилотный летательный аппарат, который приближался к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном telegram-канале.

ВСУ пытались атаковать столицу.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) утром 9 июля ликвидировали беспилотный летательный аппарат, который приближался к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном telegram-канале.

По словам Собянина, инцидент произошел на подлете к городу — специалисты оперативно отреагировали на угрозу и сбили дрон. «ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москв», — написал мэр. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

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