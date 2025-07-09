Силы ПВО сбили украинский дрон на подлете к Москве

ВСУ пытались атаковать столицу.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) утром 9 июля ликвидировали беспилотный летательный аппарат, который приближался к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном telegram-канале.
По словам Собянина, инцидент произошел на подлете к городу — специалисты оперативно отреагировали на угрозу и сбили дрон. «ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москв», — написал мэр. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.