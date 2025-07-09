Собянин: Пресечена попытка атаки беспилотника на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 9 июля, сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны сбили беспилотник, летевший в направлении Москвы.
— ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву, — говорится в сообщении.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
8 июля стало известно, что в результате атаки ВСУ на пляж «Городской» в Курске погибли три человека, шестеро получили ранения.
В этот же день дрон ВСУ ударил по частному дому в деревне Ходяковка Глушковского района Курской области, убив 61-летнего мирного жителя.
6 июля российские силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников на подлете к Москве.
За ночь 5 июля российские средства ПВО уничтожили 94 беспилотника, запущенных с территории Украины. Самое большое количество дронов сбили над Воронежской областью. Также российские войска ликвидировали вражеские летательные аппараты над Брянской, Белгородской, Саратовской, Новгородской и Курской областями.