Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: ПВО Минобороны сбили летевший на Москву беспилотник

Собянин сообщил о сбитом вражеском БПЛА на подлете к столице ночью 9 июля.

Источник: Комсомольская правда

Системы противовоздушной обороны Министерства обороны России перехватили и уничтожили вражеский БПЛА, направлявшийся в сторону столицы. Об этом проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в Telegram-канале. Он уточнил, что в настоящее время на территории падения дрона работают оперативные группы аварийных служб.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше