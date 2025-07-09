Собянин: ПВО Минобороны сбили летевший на Москву беспилотник

Системы противовоздушной обороны Министерства обороны России перехватили и уничтожили вражеский БПЛА, направлявшийся в сторону столицы. Об этом проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в Telegram-канале. Он уточнил, что в настоящее время на территории падения дрона работают оперативные группы аварийных служб.
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