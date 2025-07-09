Прокуратура Хабаровского края контролирует паводковую ситуацию в регионе

По состоянию на вечер 8 июля паводковая ситуация оставалась напряженной в четырех муниципальных образованиях Хабаровского края: Комсомольском, Нанайском, Верхнебуреинском районах и Охотском округе.
Подтоплено 26 приусадебных и 15 земельных участков, затронуто 11 участков дорожной инфраструктуры.
Прокуратура начала работу в этом направлении. Организован непрерывный мониторинг паводковой ситуации, проверяется соблюдение прав пострадавших граждан, контролируется работа коммунальных служб по ликвидации последствий.
Особое внимание уделено обустройству водоотводных каналов, откачке воды, а также готовности пунктов временного размещения для граждан, которые могут пострадать от подтопления.
Надзорное ведомство продолжает держать на контроле развитие паводковой ситуации и меры поддержки пострадавшего населения.