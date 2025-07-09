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Прокуратура Хабаровского края контролирует паводковую ситуацию в регионе

Подтоплено 26 приусадебных и 15 земельных участков.

Источник: РИА "Новости"

По состоянию на вечер 8 июля паводковая ситуация оставалась напряженной в четырех муниципальных образованиях Хабаровского края: Комсомольском, Нанайском, Верхнебуреинском районах и Охотском округе.

Подтоплено 26 приусадебных и 15 земельных участков, затронуто 11 участков дорожной инфраструктуры.

Прокуратура начала работу в этом направлении. Организован непрерывный мониторинг паводковой ситуации, проверяется соблюдение прав пострадавших граждан, контролируется работа коммунальных служб по ликвидации последствий.

Особое внимание уделено обустройству водоотводных каналов, откачке воды, а также готовности пунктов временного размещения для граждан, которые могут пострадать от подтопления.

Надзорное ведомство продолжает держать на контроле развитие паводковой ситуации и меры поддержки пострадавшего населения.