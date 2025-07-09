Росавиация: временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево

Накануне аэропорт Шереметьево столкнулся с настоящим коллапсом: общее количество отмененных рейсов достигло 174, при этом 47 авиаперелетов задержаны более чем на два часа. Днями ранее столичные аэропорты Домодедово и Жуковский временно приостановили прием и отправку гражданских судов в целях безопасности.