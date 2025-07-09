Росавиация: временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево

Работа аэропорта Шереметьево временно ограничена. Соответствующее заявление сделали в Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель Росавиации в Telegram-канале.
Уточняется, что все задействованные службы — от летных экипажей до авиадиспетчеров — предпринимают меры для гарантирования безопасности воздушного движения.
Накануне аэропорт Шереметьево столкнулся с настоящим коллапсом: общее количество отмененных рейсов достигло 174, при этом 47 авиаперелетов задержаны более чем на два часа. Днями ранее столичные аэропорты Домодедово и Жуковский временно приостановили прием и отправку гражданских судов в целях безопасности.