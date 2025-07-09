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Собянин: силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника

Силы противовоздушной обороны России сбили беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву.

Силы противовоздушной обороны России сбили беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», — говорится в сообщении.

Градоначальник отметил, что сейчас на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Спустя несколько минут Собянин добавил, что силы ПВО сбили второй летевший на столицу беспилотник.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту «Шереметьево» ввели временные ограничения на полеты.

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