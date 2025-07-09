Собянин: силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника

Силы противовоздушной обороны России сбили беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», — говорится в сообщении.
Градоначальник отметил, что сейчас на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
Спустя несколько минут Собянин добавил, что силы ПВО сбили второй летевший на столицу беспилотник.
Ранее сообщалось, что в московском аэропорту «Шереметьево» ввели временные ограничения на полеты.