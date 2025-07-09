Собянин: Система ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили еще один беспилотник, направлявшийся к Москве.
— ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву, — говорится в сообщении.
На месте падения обломков работают экстренные службы.
Собянин в среду, 9 июля, сообщил, что силы ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший в направлении Москвы.
8 июля стало известно, что в результате атаки ВСУ на пляж «Городской» в Курске погибли три человека, шестеро получили ранения.
В этот же день дрон ВСУ ударил по частному дому в деревне Ходяковка Глушковского района Курской области, убив 61-летнего мирного жителя.
Глава региона ранее сообщил, что жертвами украинской армии с момента вторжения в Курскую область стали более чем 288 местных мирных жителей.