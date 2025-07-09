Силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника ВСУ

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», — написал градоначальник в 02:49 по московскому времени.
Позднее Собянин заявил, что расчёты ПВО уничтожили ещё один вражеский дрон, направлявшийся к столице.
По его словам, на месте падения обломков беспилотников ВСУ уже работают специалисты экстренных служб. Дополнительная информация о происшествии и возможных последствиях не приводится.
Ранее Life.ru писал, что ВСУ атаковали Курскую область. В результате ударов беспилотников по городскому пляжу погибли три человека, ещё семь получили ранения.