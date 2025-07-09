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Еще один беспилотник уничтожен на подлете к Москве

Российские системы противовоздушной обороны сбили очередной беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы. Об этом утром 9 июля сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву.

Российские системы противовоздушной обороны сбили очередной беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы. Об этом утром 9 июля сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам Собянина, инцидент произошел в результате скоординированных действий подразделений Минобороны РФ. «Сегодня ночью силы ПВО Министерства обороны уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении главы города в своем официальном telegram-канале.

Сейчас на месте происшествия работают профильные службы, проводятся необходимые проверки и обеспечивается безопасность жителей. Информации о пострадавших или значительных разрушениях не поступало. Власти Москвы поддерживают постоянную связь с экстренными службами и просят горожан сохранять спокойствие, а также доверять только официальным источникам информации.

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