Еще один беспилотник уничтожен на подлете к Москве

Сейчас на месте происшествия работают профильные службы, проводятся необходимые проверки и обеспечивается безопасность жителей. Информации о пострадавших или значительных разрушениях не поступало. Власти Москвы поддерживают постоянную связь с экстренными службами и просят горожан сохранять спокойствие, а также доверять только официальным источникам информации.