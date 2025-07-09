Росавиация: В Шереметьево введены временные ограничения полетов

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Шереметьево. Об этом в среду, 9 июля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
— Аэропорт ШЕРЕМЕТЬЕВО (код ИКАО: UUEE) ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.
Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Уточняется, что экипажи самолетов, диспетчеры и сотрудники аэропорта предпринимают все меры для безопасности полетов.
Позже в пресс-службе сообщили, что все ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты.
Накануне аэропорт Калуги (Грабцево, UUBC) ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
По данным Росавиации, с 5 июля по 6:00 по московскому времени 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов. Кроме того, за этот период были задержаны около 1,9 тысячи вылетов и прилетов.