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Росавиация: В Шереметьево введены временные ограничения полетов

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Шереметьево. Об этом в среду, 9 июля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Шереметьево. Об этом в среду, 9 июля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

— Аэропорт ШЕРЕМЕТЬЕВО (код ИКАО: UUEE) ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Уточняется, что экипажи самолетов, диспетчеры и сотрудники аэропорта предпринимают все меры для безопасности полетов.

Позже в пресс-службе сообщили, что все ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты.

Накануне аэропорт Калуги (Грабцево, UUBC) ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

По данным Росавиации, с 5 июля по 6:00 по московскому времени 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов. Кроме того, за этот период были задержаны около 1,9 тысячи вылетов и прилетов.