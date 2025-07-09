Беспилотники ВСУ после Курска атаковали Рыльск

Беспилотник ВСУ атаковал больницу в Рыльске Курской области в ночь на среду 9 июля. Об этом информировал врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Чиновник сообщил, что атаке подвергся инфекционный корпус больницы и здание скорой помощи. Кроме того, второй БПЛА ударил по административном зданию агрофирмы, после чего начался пожар.
«К сожалению, пострадали два человека. У 30-летней женщины резаная рана груди, она в состоянии средней степени тяжести. У 51-летней женщины осколочное ранение правого бедра, ушиб мягких тканей правого коленного сустава», — написал Хинштейн в Telegram-канале, призвав жителей региона быть крайне бдительными.
Накануне Хинштейн сообщил, что три человека скончались при атаке ВСУ на пляж в Курске, шестеро пострадали.
После этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова указала на то, что поставляемое Западом ВСУ оружие идет на убийство детей.
Также Хинштейн сообщил, что при атаке дрона ВСУ в курском селе ранен 70-летний житель.