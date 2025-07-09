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Хинштейн: Рыльск подвергся атаке украинских БПЛА, есть пострадавшие

Временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн в среду, 9 июля, сообщил об атаке украинских беспилотников (БПЛА) на город Рыльск.

Временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн в среду, 9 июля, сообщил об атаке украинских беспилотников (БПЛА) на город Рыльск.

По словам губернатора, беспилотники атаковали инфекционный корпус Рыльской ЦРБ, здание скорой помощи и административное здание ЗАО «Агрофирма Рыльская». В результате атак повреждены здания и возникли пожары.

Пострадали два человека: 30-летняя женщина с резаной раной груди и 51-летняя женщина с осколочным ранением бедра.

— На месте происшествия по моему поручению находится глава района. Утром будет проведен подомовой обход. В случае, если пострадали частные дома, собственникам обязательно окажем помощь в восстановлении, — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Ранее Хинштейн сообщил о гибели сотрудника Росгвардии во время атаки на пляж в Курске. По словам губернатора, росгвардеец вместе с товарищем прибыл на пляж после сообщений об атаке беспилотника и начал эвакуировать людей, когда произошел второй взрыв.

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