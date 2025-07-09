Адвокат из Хабаровска обманул клиента на 1 млн, прикрываясь «связями»

52-летний адвокат в 2023 году он получил от знакомого миллион рублей якобы для передачи взятки сотрудникам полиции. За эту сумму он обещал «решить вопрос» о прекращении проверки в связи с делом о незаконном обороте наркотиков. На самом деле, как установило следствие, передача денег была инсценировкой — юрист обманом похитил средства, ссылаясь на вымышленные связи в правоохранительных органах.
Потерпевший сообщил о произошедшем в УФСБ по Хабаровскому краю. Во время передачи очередного транша в размере 100 тысяч рублей адвокат был задержан с поличным. Его действия были задокументированы в ходе оперативного эксперимента.
«Проведены необходимые следственные и иные процессуальные действия, результаты которых позволили предъявить мужчине обвинение и передать уголовное дело в суд», — прокомментировала старший помощник руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО Дарья Артеменко.
С учетом позиции государственного обвинителя Центральный районный суд назначил адвокату наказание — 4 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, осужденному запрещено заниматься адвокатской деятельностью в течение трёх лет.