Адвокат из Хабаровска обманул клиента на 1 млн, прикрываясь «связями»

52-летний адвокат в 2023 году он получил от знакомого миллион рублей якобы для передачи взятки сотрудникам полиции. За эту сумму он обещал «решить вопрос» о прекращении проверки в связи с делом о незаконном обороте наркотиков. На самом деле, как установило следствие, передача денег была инсценировкой — юрист обманом похитил средства, ссылаясь на вымышленные связи в правоохранительных органах.