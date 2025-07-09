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Жители сообщили о взрывах в Туле

В Туле и Алексине вечером 9 июля были слышны громкие взрывы, предположительно связанные с работой системы противовоздушной обороны по уничтожению украинских беспилотников. Об этом сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на сообщения местных жителей.

Жители Тулы пожаловались на звуки взрывов в городе.

В Туле и Алексине вечером 9 июля были слышны громкие взрывы, предположительно связанные с работой системы противовоздушной обороны по уничтожению украинских беспилотников. Об этом сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на сообщения местных жителей.

По информации SHOT, очевидцы сообщили о серии мощных хлопков, которые раздавались в разных районах Тулы, включая центр города, а также в соседнем Алексине. «Слышали громкие звуки, похожие на взрывы, окна затряслись», — приводятся в материале слова жителей города.

В SHOT уточнили, что, по предварительным данным, тревожные звуки связаны с работой сил ПВО. Официальных комментариев от экстренных служб или администрации региона по поводу произошедшего на момент публикации не поступало. Данных о пострадавших и разрушениях также нет.