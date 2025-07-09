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Пропавшего 25-летнего парня нашли мертвым в Костанайской области

Поиски молодого человека велись на протяжении девяти месяцев.

В Костанайской области завершились поиски 25-летнего Насифа Магеррамова, который исчез осенью прошлого года. Молодого человека нашли погибшим спустя более девяти месяцев с момента исчезновения, передает BAQ.KZ.

Насиф Магеррамов вышел из дома 21 сентября 2024 года в селе Майколь Костанайского района и больше не вернулся. С тех пор его безуспешно искали полиция и волонтеры.

«С момента его исчезновения 21 сентября 2024 года его искали родные, полиция, добровольцы и мы — волонтеры. Мы надеялись на лучшее, но, к сожалению, эта история завершилась трагически», — сообщили участники поискового отряда.