Daily Beast: из опубликованной видеозаписи из камеры Эпштейна пропала минута

Министерство юстиции США обнародовало часть материалов одного из самых громких уголовных расследований страны.
Минюст Соединенных Штатов опубликовал видео из камеры осужденного американского финансиста Джеффри Эпштейна. При этом в записи отсутствует минута. По данным журналистов, ведомство обнародовало материалы расследования для опровержения слухов об убийстве миллиардера.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧто известно о финансисте-педофиле Эпштейне, в связях с которым Трампа обвинил Маск. Видео.
«На брифинге в Белом доме у генерального прокурора США Пэм Бонди спросили, почему на опубликованных видеозаписях отсутствовала минута отснятого материала. Она объяснила это тем, что минута пропадает каждую ночь, так как старая видеосистема перезапускается», — отмечает издание The Daily Beast.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск выступил за публикацию неотредактированных материалов по делу Эпштейна, пишет RT. Он также публично высмеял президента США Дональда Трампа за отказ от обнародования соответствующих документов.