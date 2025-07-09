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Shot: Взрывы прогремели над Тулой

Местные жители сообщили о взрывах в Туле. По предварительным данным, система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожает украинские беспилотники (БПЛА).

Местные жители сообщили о взрывах в Туле. По предварительным данным, система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожает украинские беспилотники (БПЛА).

Громкие звуки были слышны в разных частях города, включая центр. Жители Алексина также сообщили о взрывах, передает Telegram-канал Shot.

Накануне жители города Новомосковск в Тульской области сообщили о взрывах, раздавшихся в небе над городом. По данным местных жителей, громкие хлопки были слышны в разных районах Новомосковска и в близлежащих поселках, в некоторых домах задрожали окна.

Ранее временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн сообщил о гибели сотрудника Росгвардии во время атаки на пляж в Курске. По словам губернатора, росгвардеец вместе с товарищем прибыл на пляж после сообщений об атаке беспилотника и начал эвакуировать людей, когда произошел второй взрыв.

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