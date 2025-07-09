Жители Комсомольска потеряли 7,5 миллиона рублей за неделю из-за мошенников

Трое комсомольчан лишились денег при попытке купить товары и услуги в интернете. Так, 25-летняя девушка хотела снять квартиру, но после перехода по ссылке с ее карты списали 48 тысяч рублей. Двое других перевели предоплату за товары, но так их не получили (ущерб — 80 тысяч рублей).