Жители Комсомольска потеряли 7,5 миллиона рублей за неделю из-за мошенников

За последнюю неделю в Комсомольске-на-Амуре заведено 12 уголовных дел по фактам дистанционного мошенничества. Общий ущерб составил 7,45 миллиона рублей.
Трое горожан (34-летний мужчина и две женщины 51 и 54 лет) перевели более четырех миллионов рублей лжеброкерам, поверив в «легкий заработок» на биржевых платформах. Когда потерпевшие попытались вывести деньги, доступ к счетам был заблокирован.
Еще шестеро жителей (от 21 до 73 лет) стали жертвами аферистов, представившихся работниками банков, энергокомпаний и силовых ведомств. Злоумышленники получили доступ к их данным на «Госуслугах», а затем убедили перевести 3,3 миллиона рублей на «безопасные счета».
Трое комсомольчан лишились денег при попытке купить товары и услуги в интернете. Так, 25-летняя девушка хотела снять квартиру, но после перехода по ссылке с ее карты списали 48 тысяч рублей. Двое других перевели предоплату за товары, но так их не получили (ущерб — 80 тысяч рублей).
Уголовные дела заведены по статьям «Мошенничество» и «Кража». Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.
Полиция призывает граждан быть бдительными и не переводить деньги незнакомцам.