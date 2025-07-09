Футбольный арбитр Головко задержан по подозрению в договорном матче

Футбольного арбитра Богдана Головко задержали по подозрению в оказании противоправного воздействия на результат матча между «Торпедо» и «Камазом».
Предполагается, что поводом для задержания стал пенальти, назначенный в пользу «Торпедо» в этом матче, благодаря которому столичная команда вышла в РПЛ. Российский футбольный союз (РФС) оказал содействие полиции в расследовании.
— «Торпедо» в этом матче была нужна как минимум ничья, чтобы выйти в РПЛ напрямую, без стыковых матчей. Новый эпизод уголовного дела может привести к пересмотру результатов чемпионата, — сообщает РБК со ссылкой на источники.
В начале июня в российском футболе произошел еще один громкий скандал. По словам председателя наблюдательного совета клуба «Черноморец» из Новороссийска, главы группы компаний «Дело» Сергея Шишкарева, генеральный директор команды Максим Пономарев пытался повлиять на результаты игры Первой лиги против «Сочи».
Необычные скандалы происходят и в хоккее. Так, в марте этого года единственный пятикратный чемпион страны в составе хоккейного клуба «Динамо» Игорь Дорофеев был задержан в столице 19 марта за онанизм на остановке общественного транспорта. Подробности произошедшего, чем известен Дорофеев и что ему грозит за произошедшее, выясняла «Вечерняя Москва».