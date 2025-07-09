Трамп раскритиковал журналистов за вопрос о финансисте Эпштейне

«Вы все еще спрашиваете про Джеффри Эпштейна? Отговорили о нем за годы… Люди все еще говорят об этом парне, об этом слизняке. Это невероятно… Я не могу поверить, что вы задаете вопрос об Эпштейне в такое время, когда у нас столько успехов, но и трагедий, как та, что произошла в Техасе», — заявил президент США в ходе обсуждения текущих вопросов с правительством.