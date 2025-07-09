Кравцова и Набиуллину объявили в розыск на Украине

По информации агентства, Кравцов разыскивается на Украине с апреля 2025 года, ему предъявлены обвинения за «оправдание действий России» и «посягательство на территориальную целостность Украины».
Набиуллина объявлена в розыск с января 2023 года, ей также вменяется «посягательство на территориальную целостность Украины».
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев, принимавший участие в переговорах между Россией и США, был внесён в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».
Также сообщалось, что российского кинорежиссёра и актёра Никиту Михалкова объявили в розыск на Украине.
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