ВСУ атаковали пляж в Курске: погиб сотрудник Росгвардии и пострадал ребёнок

Вооружённые силы Украины атаковали Курскую область, при атаке на Курск погибли трое мужчин, в том числе сотрудник Росгвардии, травмы получили семь человек, в числе пострадавших — пятилетний мальчик. При ударе по Рыльску пострадали два человека.
Об ударах ВСУ рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Беспрецедентный по своей жестокости удар по мирному объекту. Летним вечером, в праздник, в место, где даже близко нет военных объектов. Где отдыхали люди вместе с детьми», — заявил он, говоря об ударе по пляжу в Курске.
ВСУ нанесли целенаправленный удар по пляжу в Курске.
Хинштейн заявил, что Вооружённые силы Украины атаковали пляж «Городской» в Курске, жертвами атаки стали три человека. Ещё семь человек, в том числе пятилетний мальчик, получили травмы.
Хинштейн подчеркнул, что речь идёт о бесчеловечном ударе, который украинская сторона нанесла вечером в праздничный день — в День семьи любви и верности. ВСУ сознательно атаковали место, где находилось мирное население.
«Подлый, бесчеловечный удар украинских преступников! Поздно вечером, в праздник врагом сознательно был нанесён удар по месту, где находились мирные жители! Это не поддаётся никакому разумному объяснению!», — написал он в Telegram.
Врио губернатора рассказал, что пострадавшие, в том числе мальчик, находятся в тяжёлом состоянии.
«У них осколочные ранения и ожоги разной степени. Пять человек, включая ребёнка, в тяжёлом состоянии. Врачи делают всё, чтобы их спасти», — заявил он.
Хинштейн: погиб сотрудник Росгвардии, который приехал на пляж спасать людей.
Хинштейн также рассказал, что при ударе по пляжу в Курске погибли трое мужчин. Среди них — сотрудник Росгвардии. Он прибыл туда вместе с товарищем после сообщений об атаке БПЛА.
«Старший сержант начал эвакуировать людей, в этот момент произошёл второй взрыв. К сожалению, росгвардеец не выжил. Искренние соболезнования семье. Уже переговорил с руководством ведомства, обязательно представим к госнаграде сотрудника, который погиб, оказывая помощь людям», — сказал врио губернатора.
Хинштейн выразил уверенность, что все причастные к удару получат по заслугам. Он назвал атаку ВСУ варварской.
ВСУ нанесли удар по больнице в Рыльске, куда привезли пострадавшего при ударе по селу Карыж.
Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины атаковал частный дом в населённом пункте Карыж Глушковского района Курской области.
По словам Хинштейна, в результате удара пострадал 70-летний мужчина, который оказался под обломками. У него диагностированы осколочные ранения лица и ранение глаза.
Мужчину его доставили в Рыльскую ЦРБ.
«В ближайшее время его перевезут в Курскую областную больницу», — написал Хинштейн в 23:04 мск.
Уже в 01:39 мск врио губернатора сообщил, что ВСУ атаковали Рыльскую ЦРБ. Он уточнил, что под удар попали здание скорой помощи и инфекционный корпус. Из-за атаки беспилотника здесь посечено остекление зданий, а также загорелась кровля.
Ещё один БПЛА атаковал административное здание ЗАО «Агрофирма Рыльская», также начался пожар.
Пострадали 30-летняя и 51-летняя женщины.
«У 30-летней женщины резаная рана груди, она в состоянии средней степени тяжести. Сейчас её везут в Курскую областную больницу. У 51-летней женщины осколочное ранение правого бедра, ушиб мягких тканей правого коленного сустава. Ей оказана первая помощь, будет наблюдаться амбулаторно», — заявил Хинштейн.
Захарова: оружие, поставляемое Киеву, идёт на убийство детей.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировал атаку Вооружённых сил Украины на пляж в Курске.
Она подчеркнула, что вооружение, которое Запад поставляет украинской стороне, "идёт на убийство детей.
«Пусть знают поставщики оружия киевскому режиму, на что оно идёт — на убийство детей», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства Telegram.
17 июня в Курской области в результате обстрелов и атак беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины погибли четыре человека: двое мирных жителей в селе Званное Глушковского района, женщина в посёлке Коренево Кореневского района, а также глава Гончаровского сельсовета Александр Гаркавенко, погибший в Белгородской области.