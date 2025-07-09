Украинские дроны атаковали Курскую область, трое погибли: что известно о ЧП

В Курской области после атаки беспилотников погибли трое человек, еще семеро с различными травмами были доставлены в больницы. Кроме этого, от ударов дронами пострадали объекты инфраструктуры и жилые кварталы. Врио главы региона Александр Хинштейн заявил о преднамеренном нападении ВСУ на мирных жителей в праздничный день. Подробнее о масштабном инциденте — в материале URA.RU.