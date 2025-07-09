Украинские дроны атаковали Курскую область, трое погибли: что известно о ЧП

В результате атаки ВСУ в Курской области пострадали семь человек.
В Курской области после атаки беспилотников погибли трое человек, еще семеро с различными травмами были доставлены в больницы. Кроме этого, от ударов дронами пострадали объекты инфраструктуры и жилые кварталы. Врио главы региона Александр Хинштейн заявил о преднамеренном нападении ВСУ на мирных жителей в праздничный день. Подробнее о масштабном инциденте — в материале URA.RU.
ВСУ запустили дрон на пляж Курска, трое погибли.
Вечером 8 июля в результате обстрела городского пляжа в Курской области погибли три человека, еще шестеро были ранены. Среди пострадавших — мужчина с осколочным ранением плеча и еще один пострадавший с травмой ребер и осколочными ранениями. Их госпитализировали в Курскую областную больницу.
Хинштейн заявил о количестве погибших после атаки ВСУФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Для родственников погибших в регионе организовали поддержку. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн заявил, что расценивает произошедшее как умышленное нападение на мирных жителей, поскольку удар был нанесен по месту массового скопления людей в праздничный день.
Число пострадавших увеличилось.
Позже выяснилось, что в результате атаки беспилотника на пляж в Курской области, согласно уточненным данным, пострадали семь человек, среди которых пятилетний мальчик. Пять пострадавших, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.
Сотрудник Росгвардии скончался после повторного удара БПЛАФото: Илья Московец © URA.RU.
Среди троих погибших оказался старший сержант Росгвардии. Он вместе с коллегой прибыл на место происшествия после первых сообщений об атаке БПЛА. Сотрудник начал эвакуировать отдыхающих, когда произошел второй взрыв.
ВСУ атаковали больницу в Рыльске.
Украинский беспилотник атаковал здания Рыльской центральной районной больницы и скорой помощи, а также административное здание агрофирмы «Рыльская» в Курской области. В результате удара было повреждено остекление корпусов медицинских учреждений, загорелась кровля. Возгорание произошло и на территории административного здания агрофирмы.
Пострадавших доставили в областную больницуФото: Александр Кулаковский © URA.RU.
«К сожалению, пострадали два человека. У 30-летней женщины резаная рана груди, она в состоянии средней степени тяжести. Сейчас ее везут в Курскую областную больницу. У 51-летней женщины осколочное ранение правого бедра, ушиб мягких тканей правого коленного сустава. Ей оказана первая помощь, будет наблюдаться амбулаторно», — сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По поручению врио губернатора, на месте происшествия начал работать глава муниципалитета. Специалистам предстоит провести подомовой обход для оценки ущерба частным домам.
Жителям, чьи дома пострадали, пообещали необходимую поддержку для восстановления жилья. Гражданам напомнили, что приближаться к обломкам дронов и трогать их нельзя, поскольку они могут нанести вред.