Безэкипажный катер ВСУ попал в руки специалистов РФ

Специалисты установили, что все основные доработки катера, в том числе по топливной системе и оптимизации узлов управления, были выполнены на территории Украины в кустарных условиях. Бак устройства рассчитан на 40 литров топлива, а крейсерская скорость достигает 90 километров в час. По полученным данным, катер стартовал из района Одессы и должен был достичь акватории Крыма.