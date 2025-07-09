ПВО Минобороны успешно отразили атаку вражескими беспилотниками на Москву 9 июля: подробности

Одновременно с этим в аэропорту Шереметьево были введены временные ограничения на выполнение авиарейсов, в частности, на прием и отправку гражданских судов. Об этом проинформировал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. «Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — передавали в Росавиации.