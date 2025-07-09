ПВО Минобороны успешно отразили атаку вражескими беспилотниками на Москву 9 июля: подробности

Градоначальник Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что российские системы ПВО перехватили и уничтожили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону столицы.
Информация об успешном отражении вражеского дрона появилась в 02:49 по мск.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в Telegram-канале.
В своем сообщении он добавил, что в районе падения фрагментов беспилотника уже организована работа сотрудников аварийно-спасательных служб.
Спустя 15 минут после первого сообщения мэр объявил о втором случае попытки проникновения украинского БПЛА в московское воздушное пространство.
«ПВО Минобороны уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил спустя некоторое время Собянин.
Одновременно с этим в аэропорту Шереметьево были введены временные ограничения на выполнение авиарейсов, в частности, на прием и отправку гражданских судов. Об этом проинформировал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. «Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — передавали в Росавиации.
Согласно информации ведомства, сотрудники всех задействованных служб — от бортпроводников до наземного персонала — работали над соблюдением всех норм безопасности полетов.
6 июля Минобороны РФ проинформировало, что российские системы ПВО успешно нейтрализовали 54 беспилотных аппарата: 6 БПЛА были перехвачены на подступах к Москве вечером того же дня, а еще 48 дронов сбиты в период с 14:20 до 19:30 мск в воздушном пространстве восьми регионов страны.
7 июля ведомство также заявило, что в ходе ночного отражения воздушной атаки российскими системами противовоздушной обороны было нейтрализовано 91 украинских БПЛА, летевших в направлении российских регионов и Черного моря.
26 июня Сергей Собянин сообщал о попытках вражеских дронов атаковать Московский регион. Тогда силами противовоздушной обороны Министерства обороны России была успешно пресечена подобная атака.