Бензовоз с топливом опрокинулся в Иркутской области

Инцидент произошел накануне на 361 километре трассы А-331 «Вилюй» недалеко от поселка Видим. Грузовик с автоцистерной протаранил металлическое ограждение и оказался в кювете. Топливо разлилось на грунт, сообщили в региональном управлении МВД.
Сотрудники экстренных служб устраняют последствия попадания нефтепродуктов в почву.
Дорожная полиция выясняет причину ДТП. Известно, что водитель не пострадал в аварии.
Прокуратура поставила на контроль проверку, которую проводят сотрудники Госавтоинспекции.