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Бензовоз с топливом опрокинулся в Иркутской области

В Нижнеилимском районе Иркутской области бензовоз съехал с дороги и перевернулся. Зафиксирован разлив дизельного топлива.

Источник: Российская газета

Инцидент произошел накануне на 361 километре трассы А-331 «Вилюй» недалеко от поселка Видим. Грузовик с автоцистерной протаранил металлическое ограждение и оказался в кювете. Топливо разлилось на грунт, сообщили в региональном управлении МВД.

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