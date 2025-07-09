Бензовоз с топливом опрокинулся в Иркутской области

Инцидент произошел накануне на 361 километре трассы А-331 «Вилюй» недалеко от поселка Видим. Грузовик с автоцистерной протаранил металлическое ограждение и оказался в кювете. Топливо разлилось на грунт, сообщили в региональном управлении МВД.