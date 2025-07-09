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Пожарные спасли 15 человек из горящего дома на ул. Николаева

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вчера в Красноярском крае было потушено 17 пожаров.

Источник: НИА Красноярск

Одно из возгораний произошло на улице Николаева краевого центра. Огонь охватил 10 квадратных метров квартиры. Сгорели домашние вещи. Спасатели эвакуировали 15 человек, включая троих детей. Предварительная причина — короткое замыкание.

В поселке Рощинский Курагинского района произошел пожар в частном жилом доме и хозяйственной постройке, общей площадью 72 квадратных метра. Причиной стало также короткое замыкание.

В пгт Большая Ирба загорелась комната в многоквартирном доме. Трагедия случилась из-за неосторожности при курении. Виновника инцидента эвакуировали по лестничным маршам, сообщают в региональном МЧС.