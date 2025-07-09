Пожарные спасли 15 человек из горящего дома на ул. Николаева

Одно из возгораний произошло на улице Николаева краевого центра. Огонь охватил 10 квадратных метров квартиры. Сгорели домашние вещи. Спасатели эвакуировали 15 человек, включая троих детей. Предварительная причина — короткое замыкание.
В поселке Рощинский Курагинского района произошел пожар в частном жилом доме и хозяйственной постройке, общей площадью 72 квадратных метра. Причиной стало также короткое замыкание.
В пгт Большая Ирба загорелась комната в многоквартирном доме. Трагедия случилась из-за неосторожности при курении. Виновника инцидента эвакуировали по лестничным маршам, сообщают в региональном МЧС.