На алтаре жертвоприношения нашли мужчину без головы

В индийском штате Мадхья-Прадеш были найдены останки 32-летнего мужчины, сообщает The Times of India.
Тело Ахилеша Кушвахи обнаружили в районе Тикамгарх. Голова лежала отдельно от туловища рядом с флагом, а само тело было брошено неподалеку. Возле останков нашли лимоны, спички, индийские сигареты биди и курительную трубку чиллум.
На месте происшествия работали криминалисты и кинологи с собаками. Следствие рассматривает версию о возможном человеческом жертвоприношении.
По словам родственников, Ахилеш ушёл из дома в субботу около трёх часов дня, чтобы купить молоко. Его останки обнаружили рано утром следующего дня недалеко от дома.
Стоит отметить, что в тот же день после продолжительной болезни скончался его отец. Мать погибшего страдает психическим расстройством. Кроме того, у Ахилеша есть два младших брата — четырёх и семнадцати лет.
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