Ричмонд
+28°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На алтаре жертвоприношения нашли мужчину без головы

В индийском штате Мадхья-Прадеш были найдены останки 32-летнего мужчины, сообщает The Times of India.

В индийском штате Мадхья-Прадеш были найдены останки 32-летнего мужчины, сообщает The Times of India.

Тело Ахилеша Кушвахи обнаружили в районе Тикамгарх. Голова лежала отдельно от туловища рядом с флагом, а само тело было брошено неподалеку. Возле останков нашли лимоны, спички, индийские сигареты биди и курительную трубку чиллум.

На месте происшествия работали криминалисты и кинологи с собаками. Следствие рассматривает версию о возможном человеческом жертвоприношении.

По словам родственников, Ахилеш ушёл из дома в субботу около трёх часов дня, чтобы купить молоко. Его останки обнаружили рано утром следующего дня недалеко от дома.

Стоит отметить, что в тот же день после продолжительной болезни скончался его отец. Мать погибшего страдает психическим расстройством. Кроме того, у Ахилеша есть два младших брата — четырёх и семнадцати лет.

Ранее произошло жуткое открытие в Перу: подростков убивали после смерти близких родственников.