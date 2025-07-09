Ричмонд
+28°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске вандалы испортили уличные цветочные композиции

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В городе вновь зафиксированы случаи вандализма.

Источник: ГУ МВД

Неизвестные повредили часть декоративных композиций, вырвав цветы из кашпо и фигур вертикального озеленения, которые украшают красноярские улицы.

Как сообщили в Управлении зеленого строительства, сотрудники ежегодно высаживают рассаду, выращенную в собственных теплицах, и создают яркие цветочные оформления для общественных пространств. На их балансе находятся и объемные скульптуры животных, покрытые седумом — декоративным многолетним растением. Эти фигуры требуют кропотливой работы и постоянного ухода.

Некоторые жители и гости города вырывают растения, срывают зеленое покрытие со скульптур, забираются на фигуры сами и сажают туда детей. Эти действия не только портят внешний вид города, но и могут повредить конструкции.

Управление зеленого строительства призывает красноярцев беречь общественные пространства и уважать труд тех, кто делает город красивым.