В Красноярске вандалы испортили уличные цветочные композиции

Неизвестные повредили часть декоративных композиций, вырвав цветы из кашпо и фигур вертикального озеленения, которые украшают красноярские улицы.
Как сообщили в Управлении зеленого строительства, сотрудники ежегодно высаживают рассаду, выращенную в собственных теплицах, и создают яркие цветочные оформления для общественных пространств. На их балансе находятся и объемные скульптуры животных, покрытые седумом — декоративным многолетним растением. Эти фигуры требуют кропотливой работы и постоянного ухода.
Некоторые жители и гости города вырывают растения, срывают зеленое покрытие со скульптур, забираются на фигуры сами и сажают туда детей. Эти действия не только портят внешний вид города, но и могут повредить конструкции.
Управление зеленого строительства призывает красноярцев беречь общественные пространства и уважать труд тех, кто делает город красивым.