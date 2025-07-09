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19 лет прошло со дня авиакатастрофы в Иркутске со 125 погибшими

Утром 9 июля 2006 года самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сегодня, 9 июля 2025 года, исполняется 19 лет со дня одной из самых страшных авиакатастроф в истории Иркутской области. Утром 9 июля 2006 года Airbus A310, выполнявший рейс Москва-Иркутск, после пятичасового ночного перелета при заходе на посадку выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Самолет на высокой скорости пробил бетонное ограждение и врезался в гаражный массив, после чего в салоне вспыхнул пожар. Катастрофа, произошедшая в 7:44 по местному времени, унесла жизни 125 человек. Всего на борту находились 195 пассажиров и восемь членов экипажа.

Тем, кому чудом удалось спастись, вспоминают тот день с ужасом. КП-Иркутск удалось поговорить с бортпроводницей Ольгой Дмитриенко из подмосковного города Дубна. Ее спас случайный очевидец, прибежавший на помощь. Подробности — здесь.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что бензовоз опрокинулся в Нижнеилимском районе, из него вытекло дизельное топливо.