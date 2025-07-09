19 лет прошло со дня авиакатастрофы в Иркутске со 125 погибшими

Самолет на высокой скорости пробил бетонное ограждение и врезался в гаражный массив, после чего в салоне вспыхнул пожар. Катастрофа, произошедшая в 7:44 по местному времени, унесла жизни 125 человек. Всего на борту находились 195 пассажиров и восемь членов экипажа.