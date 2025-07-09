Трёхлетний ребёнок в коме: новые подробности инцидента на трассе в Ташкенте

Напомним, накануне трёхлетнего мальчика сбил автомобиль Tico. По данным журналистов телеканала «Миллий», малыш самостоятельно вышел из здания детского сада — дверь, по какой-то причине, в тот день осталась открытой. Воспитателей поблизости не оказалось.
Ребёнок выбежал на проезжую часть, где и произошёл наезд. Сейчас мальчик находится в реанимации в состоянии комы, его состояние оценивается как тяжёлое. Врачи борются за его жизнь.
Сейчас вопросов в этой ситуации больше, чем ответов. Почему трёхлетний ребёнок оказался без присмотра? Почему в рабочее время в учреждении была открыта дверь, ведущая прямо на дорогу? Где были воспитатели, которым родители доверили самое дорогое — своих детей?
И это уже не первый тревожный сигнал. Родители не раз жаловались, что в детских садах столицы — как частных, так и государственных — отсутствует элементарный контроль: ворота могут быть открыты, персонал — отсутствовать на местах. Но каждый раз чиновники отделываются сухими отписками — оштрафовали, провели беседы.
Теперь дело — за столичным управлением дошкольного и школьного образования. Какова будет их реакция? Последуют ли конкретные меры, или всё снова сведётся к формальному «проведению проверки»?
Остаётся надеяться, что этот трагический случай всё же станет поводом не для очередной формальной комиссии, а для реальной реформы системы безопасности в детских садах. Потому что за халатность взрослых сейчас расплачивается ребёнок. И расплата слишком высока.