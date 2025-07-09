Трёхлетний ребёнок в коме: новые подробности инцидента на трассе в Ташкенте

И это уже не первый тревожный сигнал. Родители не раз жаловались, что в детских садах столицы — как частных, так и государственных — отсутствует элементарный контроль: ворота могут быть открыты, персонал — отсутствовать на местах. Но каждый раз чиновники отделываются сухими отписками — оштрафовали, провели беседы.