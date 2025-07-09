Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на трассе в Приморье

Утром 9 июля на участке автодороги «Артём — Находка» рядом с посёлком Смоляниново произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель Honda CR-V нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Toyota RAV4. Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств происшествия, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
В результате аварии на месте погиб пассажир Honda CR-V. Пострадали водитель и трое пассажиров Toyota RAV4, в том числе 17-летняя девушка. Все они были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.
По факту происшествия проводится доследственная проверка. Прокуратура организовала контроль за установлением всех обстоятельств ДТП и за законностью итогового процессуального решения.