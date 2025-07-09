Умер основатель красноярской строительной компании «Сиблидер» Игорь Шиманский

Ему было 67 лет.
По информации «7 канала Красноярск», причиной смерти могли стать сердечно-сосудистые проблемы.
Прощание с Игорем Шиманским пройдет 10 июля с 12:30 до 13:00 в церкви Бадалык, после чего его похоронят на кладбище в зале № 2.
Игорь Шаманский родился 22 марта 1958 года. В 2002 году он основал компанию «Сиблидер», которая за время своей деятельности возвела около тридцати домов, в основном на правом берегу Красноярска под брендом «Кленовый дворик».
До создания своей фирмы Шиманский с 1980 года работал в тресте «Красноярскжилстрой», пройдя путь от мастера до генерального директора.