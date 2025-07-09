Жена Цапка пыталась снять арест с автомобилей

Согласно документам, сторона истца также указывала, что уголовное дело, в рамках которого арестовали ее автомобили, было окончено, в отношении виновных лиц вынесен приговор, а в пользу потерпевших за счет имущества, оставшегося после смерти Цапка, ко взысканию была назначена выплата компенсации морального вреда в размере 150 миллионов рублей. «Указанная сумма уплачена, требования исполнительного документа исполнены в полном объеме. Умерший… должником не является и являться не может в виду прекращения полной процессуальной правоспособности в связи со смертью», следует из документов.