Иркутянин приехал к судебным приставам на находящейся под залогом иномарке

В Иркутске судебный пристав-исполнитель нашёл автомобиль, который находился в исполнительном розыске больше года. Иркутянин, не подозревающий, что машина под залогом у банка, сам приехал к Правобережному отделению судебных приставов Иркутска. Опознать иномарку служащему помогла его фотографическая память. Транспортное средство было передано взыскателю, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Иркутской области.