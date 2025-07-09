Иркутянин приехал к судебным приставам на находящейся под залогом иномарке

В Иркутске судебный пристав-исполнитель нашёл автомобиль, который находился в исполнительном розыске больше года. Иркутянин, не подозревающий, что машина под залогом у банка, сам приехал к Правобережному отделению судебных приставов Иркутска. Опознать иномарку служащему помогла его фотографическая память. Транспортное средство было передано взыскателю, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Иркутской области.
Выяснилось, что к отделению ведомства на дорогой иномарке приехал мужчина, у которого неплательщик занял деньги. Вместо того, чтобы вернуть долг, гражданин передал иркутянину иномарку, которая была под залогом у банка.
Приставы арестовали машину и передали на хранение представителю банка-кредитора и в ближайшее время передадут на продажу. Вырученные деньги пойдут на погашение задолженности.
С начала 2025 года судебные приставы Приангарья нашли 59 автомобилей должников, которые скрывали свой транспорт.
Ранее ИА IrkutskMedia писало, что судебные приставы-исполнители изъяли автомобиль у жителя Ангарска, который задолжал банку 162 тысячи рублей. Мужчина более года скрывался от судебного пристава и, зная о возможном взыскании, избегал хранения средств на банковских счетах, а также не проживал по адресу, указанному в исполнительном документе.