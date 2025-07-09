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Ещё один американский штат затопило смертоносным наводнением

Американский штат Нью-Мексико столкнулся с масштабным наводнением, Национальная метеорологическая служба США объявила чрезвычайную ситуацию. Стихия уже унесла жизни нескольких человек и вызвала значительные разрушения. Об этом сообщает CBS News.

Источник: Life.ru

Кадры разрушительного наводнения в Нью-Мексико потрясли соцсети. Видео © Х / stevegrubershow.

По данным метеорологической службы, за короткий промежуток времени в штате выпало от четырёх до шести сантиметров осадков, что спровоцировало резкий подъём уровня воды. Трагический инцидент произошёл в городе Линкольн, где мощным потоком воды смыло отца и двоих его детей, все трое погибли.

В Альбукерке река вышла из берегов, затопив город. Национальная метеорологическая служба выпустила экстренное предупреждение: «Держитесь подальше от реки! Ищите возвышенности!».

Особенно сильно пострадал город Руидосо, где стремительный поток воды начал сдвигать и уносить постройки. В социальных сетях появились шокирующие кадры, на которых видно, как жилые дома плывут по реке. Спасатели предупреждают о стремительно растущем уровне воды.

Напомним, ЧС в Нью-Мексико последовало за наводнением в соседнем штате Техас. Там жертвами стихии стали более 100 человек. 6 июля президент США Дональд Трамп ввёл чрезвычайное положение в округе Керр штата, чтобы обеспечить незамедлительное выделение ресурсов для помощи наиболее пострадавшим районам.

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