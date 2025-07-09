Ещё один американский штат затопило смертоносным наводнением

По данным метеорологической службы, за короткий промежуток времени в штате выпало от четырёх до шести сантиметров осадков, что спровоцировало резкий подъём уровня воды. Трагический инцидент произошёл в городе Линкольн, где мощным потоком воды смыло отца и двоих его детей, все трое погибли.