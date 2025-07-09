Беспилотник упал на детскую коляску на городском пляже в Курске

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал о четырех пострадавших в результате атаки украинского беспилотника на городской пляж, среди которых были две женщины, мужчина и ребенок. По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь в различных регионах страны силами ПВО было уничтожено 91 украинский дрон, из них 14 — в Курской области. Экстренные службы продолжают обследование территории для выявления всех последствий атаки.