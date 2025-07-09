В Якутске возникла вспышка сальмонеллеза

Пострадавшие связывают свои заболевания с употреблением готовых блюд из мяса птицы, которые были поданы на празднике. В настоящее время специалисты Роспотребнадзора занимаются розыском и изъятием из оборота потенциально некачественной продукции, а также проводят лабораторные исследования.