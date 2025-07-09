В Якутске возникла вспышка сальмонеллеза

Роспотребнадзор по Якутии устанавливает причину вспышки сальмонеллеза.
В городе Якутске Республики Саха (Якутия) зафиксирована вспышка сальмонеллеза среди участников празднования Ысыаха Олонхо. По состоянию на 9 июля, за медицинской помощью обратились свыше 50 человек. Об этом сообщает Роспотребнадзор Якутии.
«Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки сальмонеллеза, возникшей среди жителей республики, принимавших участие в праздновании Ысыаха Олонхо в Нерюнгринском районе. По состоянию на 9 июля за медицинской помощью обратилось более 50 человек в г. Якутске, Таттинском, Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском, Намском районах», — сообщает ведомство на официальном сайте.
Пострадавшие связывают свои заболевания с употреблением готовых блюд из мяса птицы, которые были поданы на празднике. В настоящее время специалисты Роспотребнадзора занимаются розыском и изъятием из оборота потенциально некачественной продукции, а также проводят лабораторные исследования.
Кроме того, в очагах инфекции ведутся мероприятия, направленные на предотвращение дальнейшего распространения болезни. Ситуация остается под контролем Управления Роспотребнадзора.