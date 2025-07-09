Атака дронами ВСУ по Курской области и Рыльску 9 июля: под удар попали ЦРБ, агрофирма и пострадали две женщины

Ночью 9 июля, после удара по зданию скорой помощи в Курской области, украинские дроны атаковали Рыльск. Как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале, в результате инцидента пострадали две местные жительницы.
«Украинский беспилотник сегодня ночью атаковал инфекционный корпус Рыльской ЦРБ и здание скорой помощи. В результате удара посечено остекление зданий, загорелась кровля. Еще один беспилотник совершил атаку на административное здание ЗАО “Агрофирма Рыльская”, начался пожар», — написал Хинштейн.
Так, в результате вражеских атак повреждены оконные конструкции, а также возникло возгорание кровли. Второй дрон ВСУ атаковал офисное здание агрофирмы «Рыльская», где вспыхнул пожар.
Свои слова врио губернатора региона подтвердил опубликованным видео. Так, на видеозаписи отчетливо видно, как местные жители добровольно пытаются справиться с возгоранием.
Хинштейн уточнил, что в результате атаки травмы получили две женщины. Как сообщается, 30-летняя пострадавшая с резаным ранением грудной клетки находится в состоянии средней тяжести.
Вторая пострадавшая, 51-летняя местная жительница, получила необходимую медицинскую помощь на месте.
Кроме этого, на место ЧП уже прибыл глава Курской области.
По словам Хинштейна, утром запланирован подомовой обход, в ходе которого будет оценен ущерб. Он также заверил, что все пострадавшие дома будут восстановлены.
Ранее, в ночь на 9 июля, Хинштейн сообщил об атаке украинского дрона на городской пляж Курска. В результате погибли трое мужчин, включая сотрудника Росгвардии, помогавшего пострадавшим. Глава региона заявил о намерении ходатайствовать о его награждении. Среди семи раненых оказался и пятилетний ребенок, еще семь человек пострадали.
Тогда врио губернатор региона осудил действия ВСУ, назвав их удар циничным и бесчеловечным преступлением.