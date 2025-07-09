Атака дронами ВСУ по Курской области и Рыльску 9 июля: под удар попали ЦРБ, агрофирма и пострадали две женщины

Ранее, в ночь на 9 июля, Хинштейн сообщил об атаке украинского дрона на городской пляж Курска. В результате погибли трое мужчин, включая сотрудника Росгвардии, помогавшего пострадавшим. Глава региона заявил о намерении ходатайствовать о его награждении. Среди семи раненых оказался и пятилетний ребенок, еще семь человек пострадали.