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В Иркутске мужчину задержали за серию грабежей

Подозреваемый причастен к кражам в разных районах города.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске полиция задержала 31-летнего мужчину, подозреваемого в серии грабежей, жертвами которых стали местные жительницы. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, один из случаев произошел на улице Лермонтова — у женщины, возвращавшейся домой, преступник сорвал с шеи золотую цепочку и скрылся. Сумма ущерба составила более 18 тысяч рублей.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемого, ранее судимого за аналогичные преступления, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Следствие установило его причастность к еще двум аналогичным случаям в Октябрьском и Куйбышевском районах, где жертвами стали женщины 27 и 43 лет. Один из них был зафиксирован камерами наблюдения. В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Саянске прокуратура помогла женщине, которую ошибочно признали должницей.