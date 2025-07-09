В Иркутске мужчину задержали за серию грабежей

В Иркутске полиция задержала 31-летнего мужчину, подозреваемого в серии грабежей, жертвами которых стали местные жительницы. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, один из случаев произошел на улице Лермонтова — у женщины, возвращавшейся домой, преступник сорвал с шеи золотую цепочку и скрылся. Сумма ущерба составила более 18 тысяч рублей.
— В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемого, ранее судимого за аналогичные преступления, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Следствие установило его причастность к еще двум аналогичным случаям в Октябрьском и Куйбышевском районах, где жертвами стали женщины 27 и 43 лет. Один из них был зафиксирован камерами наблюдения. В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Саянске прокуратура помогла женщине, которую ошибочно признали должницей.