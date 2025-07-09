В Иркутске мужчину задержали за серию грабежей

Следствие установило его причастность к еще двум аналогичным случаям в Октябрьском и Куйбышевском районах, где жертвами стали женщины 27 и 43 лет. Один из них был зафиксирован камерами наблюдения. В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».