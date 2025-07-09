Турист сорвался со скалы и насмерть разбился на Большой Байкальской тропе

Напомним, что весной во время прогулки по Олхинскому плато 21-летний молодой человек погиб, сорвавшись с 30-метровой высоты скальника Витязь в Шелеховском районе. Инцидент произошел, когда он пытался перепрыгнуть узкую расщелину, не заметив, что поверхность была покрыта льдом.