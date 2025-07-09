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Турист сорвался со скалы и насмерть разбился на Большой Байкальской тропе

Трагедия произошла 8 июля.

На Большой Байкальской тропе со скалы сорвался мужчина и погиб. Информация поступила днем накануне, 8 июля: со скалы Скрипер в районе н.п. Большие Коты упал человек. При помощи альпинистского снаряжения спасатели Никольского поисково-спасательного подразделения Байкальского отряда спустились к погибшему, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу БПСО МЧС России.

Далее тело мужчины было спущено к катеру и транспортировано на базу БПСО, где в присутствии полиции передано сотрудникам ритуальной службы.

Напомним, что весной во время прогулки по Олхинскому плато 21-летний молодой человек погиб, сорвавшись с 30-метровой высоты скальника Витязь в Шелеховском районе. Инцидент произошел, когда он пытался перепрыгнуть узкую расщелину, не заметив, что поверхность была покрыта льдом.