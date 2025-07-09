Три человека погибли после атаки ВСУ на пляж в российском городе: подробности

Медицинские работники диагностировали у женщин и ребенка ожоги различной степени. Один мужчина доставлен в больницу с проникающим ранением грудной клетки, второй — с переломами ребер и осколочными повреждениями, третий — с пулевым ранением плеча. Все потерпевшие были госпитализированы.