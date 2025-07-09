Три человека погибли после атаки ВСУ на пляж в российском городе: подробности

В результате удара украинских вооруженных сил по городскому пляжу в Курске погибли три человека. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«Уточненная информация по удару ВСУ. В результате атаки на городской пляж трое человек скончались на месте. Близким будет оказана вся необходимая помощь. Количество раненых возросло до шести человек», — написал Хинштейн.
В результате атаки ВСУ на городской пляж число пострадавших увеличилось с четырех до шести человек. Среди них — две женщины, ребенок и трое мужчин.
Медицинские работники диагностировали у женщин и ребенка ожоги различной степени. Один мужчина доставлен в больницу с проникающим ранением грудной клетки, второй — с переломами ребер и осколочными повреждениями, третий — с пулевым ранением плеча. Все потерпевшие были госпитализированы.
Хинштейн выразил соболезнования семьям погибших, чьи родственники погибли в результате атаки БПЛА ВСУ на пляж в Курске.
«К глубокой скорби, в результате атаки на городской пляж трое человек скончались на месте. Приношу искренние соболезнования родным. Близким будет оказана вся необходимая помощь», — сказал врио губернатора региона.
Хинштейн также добавил, что на месте ЧП организована работа всех экстренных служб, а детали происшествия продолжают уточняться.
Этой же ночью врио губернатора Курской области информировал об атаке украинского беспилотника на жилой дом в селе Карыж. В результате 70-летний местный житель оказался под завалами, получив осколочные ранения лица и повреждение глаза. Мужчину готовят к транспортировке в Курскую областную больницу.
3 июля официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила о целенаправленной атаке на мирного жителя поселка Глушково Глушковского района Курской области. Так, ВСУ осуществили атаку с использованием дрона со взрывным устройством против гражданского населения. Уточнялось, что в результате инцидента пострадавший получил осколочные ранения.
Ранее KP.RU писал, что Следственный комитет России продолжает фиксировать террористические акты со стороны украинских вооруженных сил в приграничных районах Курской области.