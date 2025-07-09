Глава Пентагона единолично решил приостановить поставки оружия Киеву

«По словам пяти источников, знакомых с ситуацией, министр обороны Пит Хегсет не проинформировал Белый дом о том, что на прошлой неделе он санкционировал паузу в поставках оружия на Украину. Это вызвало переполох в администрации, которая пыталась понять, почему была введена пауза, и объяснить это Конгрессу и украинскому правительству», — пишет CNN.