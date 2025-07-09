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Глава Пентагона единолично решил приостановить поставки оружия Киеву

Глава Пентагона США Пит Хегсет не сообщил заранее администрации президента Дональда Трампа о своем решении приостановить поставки вооружений Украине. Об этом информирует телеканал CNN, ссылаясь на осведомленные источники.

Хегсет приостановил поставки оружия на Украину.

Глава Пентагона США Пит Хегсет не сообщил заранее администрации президента Дональда Трампа о своем решении приостановить поставки вооружений Украине. Об этом информирует телеканал CNN, ссылаясь на осведомленные источники.

«По словам пяти источников, знакомых с ситуацией, министр обороны Пит Хегсет не проинформировал Белый дом о том, что на прошлой неделе он санкционировал паузу в поставках оружия на Украину. Это вызвало переполох в администрации, которая пыталась понять, почему была введена пауза, и объяснить это Конгрессу и украинскому правительству», — пишет CNN.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность приостановки военной помощи Украине с целью ускорения завершения конфликта, а министр обороны Пит Хегсет неоднократно самостоятельно принимал решения о временной паузе в поставках вооружений. По данным СМИ, подобные шаги Хегсета ранее уже вызывали недовольство в Конгрессе, однако проверки показывали, что поддержка Украины не угрожает обороноспособности США.

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