Поворачивал налево: в ДТП на трассе под Челябинском погиб пассажир легковушки

Серьезная авария с погибшим и пострадавшими пассажирами произошла 8 июля в Челябинской области. На 17 километре дороги Бишкиль-Варламова в Чебаркульском районе столкнулись «ВАЗ −2110» и «ВАЗ 21099». За рулем «десятки» был 20-летний юноша. Водитель не выбрал безопасное расстояние и въехал в автомобиль, который собирался поворачивать налево.