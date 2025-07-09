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Поворачивал налево: в ДТП на трассе под Челябинском погиб пассажир легковушки

В ДТП с четырьмя машинами на трассе под Челябинском погиб 71-летний пассажир.

Источник: ГАИ Челябинской области

Серьезная авария с погибшим и пострадавшими пассажирами произошла 8 июля в Челябинской области. На 17 километре дороги Бишкиль-Варламова в Чебаркульском районе столкнулись «ВАЗ −2110» и «ВАЗ 21099». За рулем «десятки» был 20-летний юноша. Водитель не выбрал безопасное расстояние и въехал в автомобиль, который собирался поворачивать налево.

После столкновения вторая машина оказалась на встречке, где в это время проезжала Audi A6. Чтобы не протаранить отечественную легковушку, водитель иномарки выехал на правую обочину, врезавшись в дорожное ограждение и припаркованный грузовик Volvo.

В больнице оказались два пассажира «ВАЗ 21099». Однако один из них — 71-летний мужчина — от полученных травм скончался. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Как сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области, на месте работала следственно-оперативная группа полиции.