Фальшивка не пройдет: в Приангарье изъяли тысячи подделок из магазинов

За первое полугодие 2025 года иркутские таможенники изъяли из оборота 2818 единиц контрафактной продукции. Проверки прошли в торговых точках Иркутска и области, пишет ИА IrkutskMedia.



Как сообщили в пресс-службе Иркутской таможни, в рамках мероприятий по противодействию незаконной реализации подделок в магазинах Приангарья были обнаружены партии нелегальной продукции. Большинство нарушений выявили в сфере торговли одеждой и обовью. Также подделками оказались аксессуары для телефонов, батарейки, лак для ногтей и другие потребительские товары.



По информации, переданной в правоохранительные органы, было возбуждено четыре уголовных дела и 18 об административном правонарушении.



«Товар без маркировки потенциально несет риски для потребителя. И здесь не нужно недооценивать роль общественного контроля. Напоминаем, что существует единая национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров “Честный знак”, где каждый может сообщить о нарушении, которым впоследствии займутся контрольные органы», — отметил Александр Калинов, и.о. заместителя начальника Иркутской таможни — начальника службы.



По результатам мероприятия нелегальная продукция была изъята из оборота в торговых точках Иркутска и Иркутской области.



Ранее индивидуальных предпринимателей привлекли к административной ответственности за продажу подделок известных брендов в магазинах Иркутска и Тайшета. После проверки транспортной прокуратуры из торговых точек изъяли товары с логотипами известных брендов стоимостью 360 тысяч рублей.